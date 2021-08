50 Österreicher in Afghanistan: Krisenteam am Weg

Das österreichische Krisenteam, das die noch in Afghanistan befindlichen Österreicher bei der Ausreise unterstützen soll, befindet sich nun in Taschkent und soll mit einer Maschine der deutschen Bundeswehr so schnell wie möglich nach Kabul reisen. Das teilte das Außenministerium am Donnerstag mit. 50 Österreicher mit afghanischen Wurzeln hätten sich bisher beim Ministerium oder der zuständigen Botschaft in Islamabad mit einem Ausreisewunsch gemeldet.