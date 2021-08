„Parksünder“ sollen von Stadt entschädigt werden

Eine fehlende Zusatztafel sorgte in der Himmelbachgasse in Wiener Neustadt für verärgerte Anrainer. Weil plötzlich das Parkverbot ganztägig und nicht mehr nur von 8 bis 10 Uhr galt, hagelte es in wenigen Tagen viele Organmandate. Nun rudert die Stadt zurück: Wer bereits gezahlt hat, erhält als Entschädigung Gutscheine.