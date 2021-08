Sparen steht in Krisenzeiten sehr hoch im Kurs

Rund 14.000 Euro wurden in Niederösterreich in der Corona-Pandemie pro Kopf durchschnittlich angespart. Das zeigt, dass sich in Krisenzeiten das Sparverhalten ändert, da die Haushalte in ihrem Konsumverhalten vorsichtiger werden, analysiert der Leiter des Economica-Instituts, Christian Helmenstein. „Rücklagen sind in Krisenzeiten essenziell“, hält auch Wolfgang Viehauser, Vorstand der Hypo Landesbank, fest. Der sprunghafte Anstieg bei den Spareinlagen – insgesamt rund 170 Milliarden Euro – lässt sich aber auch auf das verordnete „Zwangssparen“ durch diverse Lockdowns zurückführen. Gleichzeitig ist aber das Einkommen durch Kurzarbeit und Kündigungen bei vielen gesunken – siehe Grafik.