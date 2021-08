Die Stadtgemeinde Lienz sucht 500 neue Baumpaten

An 60 Standorten sollen in Lienz in den nächsten Jahren auf öffentlichem Grund neue Bäume gepflanzt werden. Bürger werden aufgerufen, eine Patenschaft für eine grüne Infrastruktur zu übernehmen. Mit dem Interreg-Projekt „Blühende Städte“ will man an der grünen Infrastruktur arbeiten. Bereits dabei ist die Stadt Bruneck.