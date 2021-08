Von den heimischen Seen kann ihm keiner das Wasser reichen: Der Bodensee bleibt Österreichs Instagram-Star unter den Badeseen. Mit Stichtag 3. August waren beinahe zwei Millionen Postings (1.964.609) dem am Dreiländereck gelegenen Gewässer mit dem Hashtag #bodensee gewidmet. Schon weit abgeschlagen landete der Wörthersee in Kärnten wieder auf Platz zwei und der Tiroler Achensee als Neuzugang am Stockerl auf Platz drei.