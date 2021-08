„Illegalen Aufenthalt ins Strafrecht überführen“

Was wären Lösungen?

Kriminelle Asylwerber betreffend würde ich den illegalen Aufenthalt in das Strafrecht überführen, also mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Sie werden kriminell, landen in der Justizanstalt, kommen wieder heraus, verlassen das Land nicht, sind somit illegal hier und können wieder angeklagt sowie verhaftet werden. So kann man den kriminellen Asylwerbern verdeutlichen, dass sie umsonst hier sind, weil sie mehr Zeit in Haft als in Freiheit verbringen. Ich bin überzeugt, dass sie unser Land verlassen würden. Diese Möglichkeit gibt es in anderen Ländern bereits. Und bei allen Asylwerbern, die neu ins Land kommen, sollten zukünftig verpflichtende Altersbestimmungen gemacht werden. Denn 95% geben falsche Altersangaben an, um in den Genuss von Sonderrechten zu kommen. Wir brauchen mehr Freiheit im Inneren und mehr Sicherheit an den Außengrenzen. Diese müssen dicht gemacht werden.