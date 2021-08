Etappensieg für Sonos in Patentstreit mit Google

Sonos hat einen Etappensieg in seinem Patentstreit mit Google erzielt. Ein Richter der US-Handelsbehörde ITC kam zu dem Schluss, dass der Internetkonzern fünf Patente des Lautsprecher-Spezialisten verletzt. Google droht nun ein Importstopp in den USA. Die am Freitag veröffentlichte vorläufige Entscheidung des Richters kommt noch zur Prüfung vor die gesamte Kommission. Die Frist für eine Entscheidung läuft bis zum 13. Dezember.