Grenzenloser Almdisput hoch über Oetz

Auf der Kühtaile Alm in Oetz war am Freitag die Menschenherde größer als die Kuhherde. Rund 90 „Almler“ aus der Region „Terra Raetica“, also aus dem Vinschgau, dem Engadin und den Bezirken Landeck und Imst, zeigten mit ihrer Teilnahme an der „Almbegegnung“ symbolisch die Bedeutung der Almwirtschaft auf. Natürlich ließ die verbale Begegnung mit dem Wolf, mit dem sich übrigens alle drei Nationen beschäftigen müssen, nicht lange auf sich warten. „Beutegreifer sind nicht nur Thema der Schafbauern, das Problem ist gesamtgesellschaftlich zu verstehen“, schildert Otmar Juen, Leiter der Bezirkslandwirtschaftskammer Imst, „es nimmt einen exponentiellen Verlauf, wir stehen knapp davor“.