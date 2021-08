Lieferfirma kassierte Gin aus London einfach ein

Edeltropfen als Geschenk

Rückblick: Mitte April hatte Alex, Chef der „East London Liquor“-Firma, drei hochprozentige Edeltropfen moderner Aufmachung liebevoll in einen Karton verpackt und als Geschenk nach Österreich geschickt. Doch nach der Ankunft in der Alpenrepublik folgte der Ärger beim Empfänger. Die weltweit agierende Lieferfirma stellt die Flaschen nicht zu. „Es folgten unzählige E-Mails und Anrufversuche meinerseits. In der letzten aktuellen Antwort vom 1. Juni wurde ich aufgefordert, eine Zahlungsauflistung oder eine Bestellbestätigung zu übermitteln“, schildert der Salzburger.