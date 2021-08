Das Burgenland ist um 6000 Quadratmeter gewachsen

Bereits in den 1970er-Jahren wurde die Lafnitz reguliert und ihr Flusslauf damit geändert. Das linke Ufer war steirisch, das rechte burgenländisch. Die betroffenen Gemeinden Burgauberg-Neudauberg sowie Burgau und in Neudau (beide Steiermark), haben sich bereits vor mehr als zehn Jahren geeinigt, die Grenzen umzudrehen. Das heißt, dass alles, was links am Ufer liegt, zum Burgenland gehören soll und alles, was rechts liegt, zur Steiermark.