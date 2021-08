3000 neue Bäume für Linzer Wälder

VP-Grünreferent Bernhard Baier setzt das Aufforstungsprogramm fort: Bereits im Frühjahr wurden 1500 Jungbäume gepflanzt, weitere 1500 folgen im Herbst. Nachdem in den vergangenen Jahren das Hauptaugenmerk auf dem Winklerwald am Froschberg lag, stehen nun Baumsetzaktionen in Ebelsberg und Urfahr an.