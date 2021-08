Ins Herz gestickt

Er heißt Markus Hämmerle und ist Inhaber der traditionsreichen Stickerei „Hämmerle & Vogel“, einem Unternehmen, das alle Wandelbarkeiten des Marktes überdauert hat, was wenigen geglückt ist. Dabei hat alles ganz anders angefangen. „Ich war Windsurfer, habe sogar an einer WM teilgenommen“, erzählt Hämmerle. „Eines Tages hat mich mein Vater in sein Büro zitiert: Wie willst du dir deinen Lebensunterhalt verdienen? Etwa mit Surfen? So bin ich Sticker geworden.“