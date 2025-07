Ländle-Export spielt mit Stuttgart am Bodensee

Da Stuttgarts Einsergarnitur erst in der nächsten Woche in die Vorbereitung einsteigt, kommt Olivier zu einem zusätzlichen Ländle-Besuch, denn mit der U21 tritt er nicht nur heute in Bregenz an, sondern weilt seit gestern für eine Woche mit der Mannschaft auf Trainingslager in Bludenz. Was dem Youngster äußerst willkommen ist. „Ich freue mich, in meiner Heimat vor Familie und Freunden zu spielen“, erzählt der Auer, „für mich hat das einfach eine ganz besondere Bedeutung, vor der Bergkulisse auf den Platz zu gehen.“