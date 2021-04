Die Letzten: Von der Schönheit der Details

Zwölf Stunden am Tag gestickt

Ich frage, ob ich so einen „Bleatz“ in die Hand nehmen darf. „Freilich“, sagt Marianne. Ich hebe die Kostbarkeit auf, betrachte sie genauer. Alles verschwimmt mir vor den Augen. Ich frage nach einer Lupe, und als ich das Kunstwerk unter die Leselichtlupe halte, erkenne ich erst, mit welcher Präzision der doppelte Goldfaden, das „Gespinst“, dahin mäandriert.

„Ist das Goldsticken nicht auch eine Art Meditation?“, will ich wissen. Marianne verneint das resolut. „Das ist nicht Rosenkranz beten oder Spinnen am Spinnrad. Das ist Kopfarbeit.“ Früher habe sie, die ursprünglich die Textilschule besucht hat, bisweilen zwölf Stunden am Tag gestickt. Dann sei sie so fertig gewesen, dass sie ein paar Tage frische Luft gebraucht habe. Ob sie bei dieser unendlich stillen Arbeit Musik höre, frage ich weiter. „Klar. Jetzt nicht gerade Black Sabbath oder AC/DC. Am liebsten Hörbücher. Ich habe mir einmal eine sündteure Thomas-Mann-Edition auf CD gekauft. Die hat sich hundertfach bezahlt gemacht. Ich habe die Buddenbrooks oder den Zauberberg rauf und runter gehört. Ganz besonders liebe ich die Nacherzählungen von Michael Köhlmeier. Die sind einfach wunderbar.“