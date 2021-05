Die Letzten: „So schuf Gott zuerst den Zimmermann“

Die Häuser durften damals noch atmen

In seinem Büro in Götzis hat er sich einen kleinen Schauraum eingerichtet. Dort befinden sich Werkzeuge der Vorväter, Erinnerungen an eine Zeit, die noch Zeit hatte. Peter erklärt mir anhand eines Beispiels, wie früher ein „Eckstrick“ mit Verzahnung gebaut wurde. Die Pfetten wurden mit speziellen Eisen leicht ausgehöhlt. In die Zwischenräume wurde dann frisches Moss gelegt, damit der Wind nicht so durchpfeifen konnte. Die Häuser durften noch atmen, und die Menschen von damals haben nicht so gefroren, waren nicht so empfindlich wie heute. Die gesundeste Isolierung, die man sich vorstellen kann. Peter Hörmann hat das moderne Zimmermannshandwerk gelernt mit dem ganzen Maschinenpark, der dazugehört und dem permanenten Zeitdruck. Aber im Lauf der Jahre wurde der Wunsch immer stärker, sich mit den alten Techniken zu beschäftigen. So hat sich Peter Hörmann mehr und mehr auf die Restauration alter Gewerke spezialisiert und ist darin eine landesweit anerkannte Autorität geworden.