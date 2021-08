Herrin über die losen Papiere

Im Wandel der Zeit: Kunststoff statt Knochen

Gleich führt sie mich in ihrer „Buchmanufaktur“ an einen großen Tisch, auf dem ein Konvolut loser Papiere liegt und beginnt mit dem „Vorrichten“. Es handelt sich um eine Magisterarbeit, die gebunden werden soll. Geschickt nimmt Eva immer vier Blätter vom Stapel, fächert sie auf, faltet und falzt sie mit einem Falzbein zu je einer Lage. „Früher war das Falzbein aus Knochen gefertigt, woher der Name stammt. Heute ist es aus Kunststoff.“

„Sieht alles einfach aus, fast meditativ“, sage ich, aber Frau Hermann kontert, dass man gerade hier sehr aufpassen muss, damit die Paginierung auch wirklich stimmt, denn nach dem Kleben ist es zu spät. Leuchtet mir ein, und ich bemühe mich, von nun an nicht mehr so vorlaut zu sein.