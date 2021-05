Die weise Frau aus Buchboden und ihre „alte Mühle“

Der Liebe wegen ins Großwalsertal

Susanne Türtscher ist „Visionssucheleiterin“ und Kräuterpädagogin, die Ritualarbeit bei Franz Redl und Claudia Pichel in Wien gelernt hat. Aber sie stammt nicht aus Buchboden, sondern aus Lustenau. Die Liebe hat sie in den hintersten Flecken des Großen Walsertals verschlagen. Dort ist sie geblieben. Ursprünglich war sie Floristin. „Es hat mir weh getan, wenn die Leute achtlos an meinen Arrangements vorbeigegangen sind“, erzählt sie später im Gespräch. „Wie kann man einen Brautstrauß einfach so über den Rücken werfen? Auch die Schnittblumen, die aus den Gefrierhäusern aller Herren Länder kommen, taten mir leid.“