Vorarlberger Bauer wurde aus Traktor geschleudert

Der Landwirt war am Donnerstag in seinem Traktor auf einem steilen Wiesenhang in Fraxern unterwegs. Im Anhänger führte er Leitern für die Kirschernte mit. Plötzlich kippte das Gefährt um und überschlug sich. Dabei wurde der Fahrer aus dem Führerhaus geschleudert, das Führerhaus selbst löste sich vom Rest des Traktors, auch der Anhänger wurde abgerissen.