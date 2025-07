„Gletschertraining? Das wird heuer nicht einfach!“

Hoffnung auf gute Bedingungen am Gletscher

Bevor es für die beiden Riesentorlaufspezialisten in der zweiten Augusthälfte zum Training nach Südamerika geht, ist für Anfang August ein Skicamp in Saas-Fee geplant. „Ich hoffe schon und bin auch optimistisch, dass es möglich sein wird, dort am Gletscher zu fahren“, sagt Rossignol-Pilot Feurstein, der in vorigen Dezember in Val d’Isere mit Rang zwei sein erstes Weltcuppodest hatte einfahren können. „Natürlich wird es nicht einfach, da die Temperaturen schon sehr extrem sind, es im Winter zudem wenig Niederschlag gegeben hat und die Gletscher nicht größer werden.“