Die Letzten: Das Geheimnis der 7 Goldradhauben

Ein Kunstwerk, viele Einzelteile

Sein größter Traum war es, wie gesagt, einmal selbst so eine Haube herstellen zu können. Sie besteht aus dem „Bödele“, ein mit Goldstoff überzogenem Karton, in dem verborgene handschriftliche Botschaften eingenäht wurden, dem „Streif“, der aus einem Metallgestell und einem steifen Hutmacherstoff aufgebaut ist und ebenfalls mit Goldstoff überzogen wird, schließlich der „Spitz“, eine geklöppelte, weiße Baumwollspitze, die auf ein vergoldetes Metallgestell genäht wird und - last but not least - dem „Rad“, dessen wichtigster Faden der sogenannte „Plattfaden“ ist.