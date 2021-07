„Wir leben in einer enorm angstbesetzten Zeit“

Ich wage mich an ein Thema, über das ein Mann besser nicht schreiben sollte - die Hebammenkunst. Als mildernden Umstand kann ich höchstens vorbringen, dass meine Frau zwei unserer Buben in Begleitung der ehemaligen Hebamme Birgitt Felder als Hausgeburt auf die Welt gebracht hat. Ich war dabei, stand wohl hilflos in der Landschaft rum, fassungslos und staunend über das Wunder der Menschwerdung. An diesem regnerischen Tag treffe ich Birgitt Felder im Frauenmuseum Hittisau zu einem Gespräch, wo noch bis zum 31. Oktober die Ausstellung „geburtskultur. vom gebären und geboren werden“ läuft.