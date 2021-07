„Wenn ich fertig bin, fang ich wieder von vorn an“

Die Arbeit hört nie auf

Natürlich sei das Ganze immer anfällig gewesen, erzählt Hubert. Etwas sei stets kaputt gegangen. Doch einmal, er war gerade zwei Jahre in Rente, habe es die komplette Säge zerfetzt. „Da habe ich den Vater das zweite Mal in meinem Leben weinen gesehen. Das erste Mal war, als Mama gestorben ist.“ So, jetzt sei fertig mit Sägen, soll der Vater gesagt haben. Man könne seinetwegen einen Schuppen für Brennholz aus der Säge machen. „Das ließ aber mein Grind nicht zu“, sagt Hubert nachdenklich. „Wo wir so viele Jahre hier gemeinsam gearbeitet haben.“