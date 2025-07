Hypo: Landtag beschließt Strategieprüfung

Insgesamt 18 Empfehlungen hatte der Vorarlberger Rechnungshof nach der Prüfung der Hypo-Landesbank in Sachen Benko-Kreditvergabe ausgesprochen. „Eine der wichtigsten war, dass die Bank das Risikomanagement verbessern soll. Das ist – wie die meisten andere Punkte – bereits umgesetzt“, erläuterte LH Markus Wallner am Donnerstagnachmittag. Zudem war dem Land Vorarlberg empfohlen worden, seine Rolle als Eigentümer zu überdenken – und so wurde in der Landtagssitzung über die Größe, die Aufgaben und sogar über einen Verkauf des Instituts nachgedacht.