„Wir haben noch krumme Nägel gerade geklopft“

„In den alten Häusern war es zugig“

„Wichtig ist, dass man das Holz von langsam gewachsenen Fichten verwendet und es im Winter im richtigen Zeichen schlägt“, erzählt Franz. „Geeignet sind nur Bäume mit einer Linksdrehung, und sie sollten von Hand aufgespalten sein, damit das Holz seine Form behält. Die Wuchsrichtung muss man kennen, weil die Schindel so auf dem Dach liegen soll, wie der Baum gewachsen ist. Außerdem sollte ein Schindeldach immer ein wenig aufgestellt sein, was optisch vielleicht nicht so schön aussieht, aber der Luftzirkulation dient. In den alten Häusern war es zugig. Das würden die Jungen heute gar nicht mehr aushalten.“