Depression im Jugendalter und Rückkehr ins Leben

Niklas hat früh erfahren müssen, was es heißt, wenn der Kopf nicht mehr mitspielt und die Psyche leidet – wenn das Leben scheinbar an einem vorüberzieht. In der Schule tat er sich schwer, verlor den Anschluss an seine Mitschüler und sein Umfeld. Er versank in Depressionen, hatte kaum mehr Kraft und Mut unter Leute zu gehen, geschweige denn eine Unterhaltung zu führen. Heute merkt man bei dem 22-Jährigen davon nichts mehr. Er steht mitten im Leben, hat berufliche Ziele und den Willen, diese auch zu erreichen.