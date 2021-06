Eine Verbeugung vor dem Weiblichen

Filigran und von großer Symbolkraft

Tatsächlich haben die Frauenrosenkränze filigranere Kreuze und Perlen. Sie zeigt mir ein auffallend langes und kostbares Exemplar, das Erbstück von ihrer Mutter, einen sogenannten „Totennüschtr“. Es handelt sich dabei um die Kombination aus den Gesätzen aller Rosenkranzgeheimnisse, den man Psalter nannte. An der Verzweigung, wo das Kettchen mit dem Kreuz baumelt, ist ein winziges Silberetui eingearbeitet. Platz für eine Reliquie. „Dieser Nüschtr wurde nur an einem Jahrestag getragen“, erklärt Reinhelde, „bei einem Requiem oder, wenn die Frauen mit der Schtucha in das Haus eines Verstorbenen gegangen sind.“ Frau Sieber benutzt so viele alte Dialektausdrücke, dass ich immer wieder nachfragen muss. Eine „Schtucha“ war eine weiße Kopfbedeckung, ähnlich einem Nonnenschleier, die zur Wälder Trauertracht gehörte.