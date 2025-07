Karrenbahn wohl ab Mitte August wieder in Betrieb

Wie berichtet hatte am Montag vergangener Woche eine orkanartige Böe im Vorfeld einer Gewitterfront das Zugseil der Karrenseilbahn in Dornbirn über die Tragseile geworfen. Durch den dramatischen Zwischenfall waren 19 Personen und ein Hund über mehrere Stunden in einer Kabine gefangen, welche rund 150 Meter über dem Abgrund schwebte. Eine dramatische und teils auch traumatische Erfahrung für die betroffenen Fahrgäste. Am Ende ging alles gut: In einer anspruchsvollen Rettungsaktion seilten die Einsatzkräfte der Bergrettung jeden Passagier einzeln ab. Eine Leistung, die Dornbirns Bürgermeister Markus Fäßler noch heute großen Respekt abringt: Die Einsatzkräfte hätten mit „großem Engagement, Ruhe und Menschlichkeit“ agiert – „dafür möchte ich mich im Namen der Stadt ausdrücklich bedanken“. Im Zuge der Aufarbeitung hat die Betreibergesellschaft unter anderem ein persönliches Treffen mit den betroffenen Fahrgästen organisiert – dabei kam es auch zu einem Wiedersehen mit den Helfern, begleitet von vielen emotionalen Momenten.