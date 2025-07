Empörung über Taschengeldkürzung

99 Prozent unterzeichnen

Wenig Verständnis für die Aufregung sahen die beiden Regierungsparteien: VP und FPÖ verteidigten ihr Vorgehen als geschäftsordnungskonform. Die Legistik-Abteilung habe die Bedenken ordentlich beurteilt, erklärte der zuständige Landesrat Daniel Allgäuer (FPÖ). Die neue Regelung kann laut ÖVP nun drei Monate früher in Kraft treten, die Landesregierung werde die zugehörige Verordnung im Spätsommer beschließen. Der „Vorarlberg Kodex“, mit dem sich Asylwerbende zur Übernahme gemeinnütziger Arbeit sowie zur Teilnahme an Werte- und Deutschkursen bereit erklären, ist seit Juli 2024 in Kraft, bisher war eine Nichteinhaltung aber sanktionslos. Seit Einführung haben laut Landesangaben über 99 Prozent der Betroffenen unterzeichnet.