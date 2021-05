Die Letzten: „Jeder Stein hat seine Seele“

Moderne Technik statt erfahrene Hände

Wir reden über die rasante Entwicklung, die das Steinmetzhandwerk genommen hat. Herr Summer will das Wort Handwerk nicht mehr gebrauchen. „Heute sind es Steinmetztechnicker, die die CNC-Technik beherrschen müssen. Außerdem besteht die Gefahr, dass man gegen den Stein arbeitet, ihm, so komisch es klingt, Gewalt antut. Man muss sich in einen Stein hineinfühlen. Wie verhält er sich? Wo wird er widerspenstig? Nimmt man ihm die Eigenheit, ’bricht’ man sozusagen seinen Charakter, ist er nach einem Jahr kaputt.“

Er kommt ins Philosophieren, dieser starke Mann, dem man die Feinfühligkeit auf den ersten Blick nicht ansieht. Eines der eindrücklichsten Erlebnisse seines Lebens sei der Besuch des Petersdoms in Rom gewesen. Was da an Steinmetzkunst geschaffen worden sei, grenze an ein Wunder, an Übermenschliches. Eine Kunst, die einen überwältige und einfach stumm mache vor Staunen.