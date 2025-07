Wandern zwischen wildem Wasser und Bergwiesen

Die Akeleiblättrige Wiesenraute ist eine auffällige, mehrjährige Wildpflanze aus der Familie der Hahnenfußgewächse. Sie verdankt ihren Namen den charakteristischen, fein gefiederten Blättern, die stark an die der Akelei erinnern. Ihre Hauptblütezeit liegt je nach Witterung zwischen Mai und Juni bzw. Juli und August, wobei die Pflanze durch ihre lockeren, violettrosa bis weißlichen Blütenstände ins Auge fällt. Besonders markant sind dabei die zahlreichen Staubblätter, die wie flauschige Büschel aussehen. Die Akeleiblättrige Wiesenraute wächst bevorzugt an feuchten, nährstoffreichen Standorten – etwa an Waldrändern, Bachufern oder in Bergwiesen – und kommt in Mitteleuropa bevorzugt in montanen bis subalpinen Höhenlagen vor. In Österreich ist sie besonders in den Alpenregionen anzutreffen. Sie kann bis zu eineinhalb Meter hoch werden und wirkt dadurch auch in größeren Pflanzenbeständen sehr imposant. Ökologisch ist sie vor allem für Insekten von Bedeutung: Ihre Blüten liefern reichlich Pollen, insbesondere für Wildbienen und Schwebfliegen. Alle Teile der Akeleiblättrigen Wiesenraute sind leicht giftig.