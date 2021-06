„Da Kriasipapscht“

Viel Arbeit, jeder Schritt geschieht mit Bedacht

Ob er mir so einen Vorgang veranschaulichen könne, frage ich Bertram. „Dazu ist es zu spät“, antwortet er, aber das Prinzip könne er mir an einem Baum zeigen, der nicht so gesund ist. Wir steigen ins Auto und fahren noch höher hinauf, wo er mich in seinen Kirschbaumhain eintreten lässt. In unzähligen Stunden hat er diese Plantage mit einem Bewässerungssystem ausgestattet, das dann sogar - wenn es denn endlich mit dem Richtfunk klappt - via App bedient werden kann. Langsam geht er an den jungen Bäumen vorbei, betrachtet sie genau und sieht, dass einige vom „Schrotschuss“ befallen sind, einer Pilzerkrankung. Man merkt es Bertram Nachbaur förmlich an, wie er leidet, wenn es „seinen Kindern“ nicht gut geht. Er findet einen Baum und lässt mich, pro forma, am Geheimnis der Veredelung teilhaben. Jeder Handgriff geschieht behutsam, obwohl es nur für mich und den Fotografen geschieht.