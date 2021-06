Sogar seidiger als eine Kinderwange

Jürgen Amann zeigt mir die Technik des „Anbrachens“. Er fasst das Fell an beiden Kanten, beugt den Kopf und beginnt ganz vorsichtig in das Fell zu blasen. Mit Kennerblick sieht er sofort, wo sich Schadstellen befinden, und seien sie noch so klein. „Solche Stellen können durch eine Rauferei entstanden sein, Revierkämpfe. Eine Wunde, die wieder verheilt ist. Dort hat das Fell aber an Güte verloren. Deshalb zeichnen wir die Stelle an und machen sie wieder brauchbar. Daher kommt eigentlich das Wort Anbrachen“, erklärt Amann.