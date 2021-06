Die Letzten: „I bi halt überall guat gschloffa“

Frau Nesensohn, die mir öffnet, hat in der Küche Feuer im alten Herd gemacht. „Ma kennt si numma us mit’m Weattr“, sagt sie. Der Ofen heizt so schnell auf, dass die Luft stickig wird. Ein großer Mann betritt die Küche, redet nicht viel, sondern führt mich gleich in seine Werkstatt, die direkt daran angrenzt. Er scheint sich an Besuch gewöhnt zu haben. Als der letzte Artikel über ihn erschienen sei, sagt er in breitem Walserdeutsch, habe er sich vor Aufträgen nicht mehr retten können. Ich reiche Jakob Nesensohn die Hand. Er streckt mir seine linke entgegen. Da sehe ich erst, dass an der rechten Hand sämtliche Finger fehlen.