Die Letzten: Die redenden Tische aus dem Montafon

Eine Kunst, die lange Zeit vergessen war

Dabei war die Kunst der Fertigung eines Montafoner Tisches fast in Vergessenheit geraten. Markus’ Großvater war der erste, der in den 30er-Jahren wieder diese Tische herstellte. Zuerst für die eigene Gaststube, dann hauptberuflich. Er gab das Wissen an seinen Sohn Raimund weiter und Raimund wiederum an seinen Sohn Markus, der die Werkstatt 1999 übernommen hat. „Die Grundwerkzeuge haben sich bei diesem Handwerk nicht verändert“, sagt Markus. „Das ist das Schöne daran. Eine CNC-Maschine mit aufwändiger Steuertechnik nutzt mir da nichts. Ich säge noch jedes florale Muster mit der Laubsäge aus.“