Tirol bereitet sich auf Flüchtlingswelle vor

Die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) haben die Flüchtlingslage in Tirol im Blick. „Im Moment haben wir noch genug freie Plätze, keine Einrichtung ist zu 100 Prozent ausgelastet“, sagt Florian Stolz von den TSD. Im Moment sieht es sogar so aus, dass von den 45 Flüchtlingsheimen in Tirol welche schließen. So beispielsweise das in Flaurling. Und auch in Oberperfuss wird das Flüchtlingsheim momentan abgesiedelt. Wie viel Flüchtlinge Tirol aufnimmt, hängt übrigens von Wien ab. Dort wird koordiniert, welche Bundesländer noch Kapazitäten haben. Die, die am wenigsten ausgelastet sind, bekommen die Erstzuteilungen. Tirol liegt bei diesem Ranking im Mittelfeld.