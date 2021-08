„Dieses Gefühl war einfach wunderschön!“

Sechs Liga-Treffer gelangen dem Stürmer in der Vor-Saison, diese Ausbeute wird er vermutlich mit links übertreffen. „Aber was die Tore betrifft, hab ich mir kein Ziel gesetzt. Ich werde in jedem Spiel mein Bestes geben und dann schauen, was herauskommt.“ Der Saisonstart seiner Schwarzen war jedenfalls top - nach der Start-Niederlage legte die Ilzer-Truppe zwei Siege nach.



Sechs statt neun

„Das passt, aber zufrieden sind wir deswegen nicht. Wir wollen immer das beste Ergebnis schaffen, eigentlich hätten es neun Punkte werden soll“, sagt der pfeilschnelle Mittelstürmer, der hart an sich arbeitet. Mit Papa, Onkel und Co-Trainer Dominik Deutschl analysiert er seine Spiele zusätzlich auf Video. „Da schauen wir, was ich verbessern kann, was schlecht war. Mein Papa ist dabei schon ein bisserl streng. Aber bei zwei Toren gegen Altach hat’s nicht viel zu kritisieren gegeben. Papa hat nur gemeint, dass ich drei, vier Tore hätte machen können“, schmunzelt der Jungspund.