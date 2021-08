Streit um Zeche endete in Wien mit drei Verletzten

Kurz nach Mitternacht hatte die nicht restlos beglichene Zeche in dem Lokal zum Streit geführt, in dessen Folge der Kellner den Gast am Kopf verletzt. Beim Eintreffen der Polizei wurde das Opfer bereits von der Rettung versorgt. Die Stimmung hatte sich allerdings noch längst nicht beruhigt - die Freundin des Verletzten war völlig in Rage.