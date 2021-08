Spaß und Trampolin-Action bei jeder Wetterlage

Als der Kärntner Trampolin-Profi Manuel Fritz in der „Krone“ im November 2020 seine Pläne für einen 4000m² großen Trampolin-Funpark beim Uno Shopping in Leonding verriet, herrschte bei den „Krone“-Lesern große Begeisterung. Und die hält auch drei Monate nach der Eröffnung ungebrochen an.