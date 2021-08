Essen ohne zunehmen: Liegt es in den Genen?

Spindeldürre Models und mehrfach schönheitsoperierte Schauspielerinnen, die mit dem unschuldigsten Lächeln der Welt behaupten: „Ich kann essen was ich will, ich nehme einfach nicht zu“, dürfen wir getrost in die Märchenschublade stecken. Aber bei einigen wenigen Menschen stimmt es tatsächlich - sie tragen eine seltene Genvariante, welche nur bei 4 von 10.000 Personen auftritt, in sich. Das wären dann in Österreich etwa 3550 Glückliche. Was diese Mutation bewirkt? GPR75, so die Bezeichnung der Sequenz im Erbgut, bedingt statistisch gesehen 1,8 kg/m2 geringeren BMI, 5,3 kg weniger Körpergewicht und 54% verringertes Risiko für Übergewicht gegenüber jenen, die eine solche Mutation nicht aufweisen.