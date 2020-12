Mit Hula-Hoop-Training soll man am Bauch abnehmen

Viele kennen diese Art von Beschäftigung noch aus der Kindheit. Das Spiel mit dem Hula Hoop macht aber nicht nur Spaß, sondern sorgt auch dafür, dass die Pfunde schmelzen? Warum das Hüftkreisen vor allem in der Coronakrise so effektiv ist und welche Reifen am besten geeignet sind, lesen Sie in unseren Trends.