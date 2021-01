Diese Fehler beim Abnehmen sollten Sie vermeiden!

Es klingt so einfach: Kalorien einsparen, gesund essen und ein wenig Sport treiben - und schon verliert man an Gewicht. Gerade im Jänner wollen viele Menschen so manches Quarantäne- oder Weihnachtskilo wieder verlieren. Doch von Blitz-Diäten sollte man lieber die Finger lassen, sind sich Experten einig. Wieso diese so gefährlich sind und wie man gesund und ohne Jo-Jo-Effekt ins neue Jahr startet, verrät das Video oben.