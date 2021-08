Spektakulärer Rettungseinsatz am Grimming

Großeinsatz für die Bergrettung Mittwochvormittag am Grimming: Zwei Alpinisten gerieten in Not, einer verletzte sich schwer. Aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse standen insgesamt gleich drei Hubschrauber im Einsatz. Ein Wetterfenster konnte gegen Mittag zur Rettung der beiden Bergsteiger genutzt werden.