Öffentliche Aufrufe für Busfahrgäste und Lokal

Nach Bekanntwerden von positiven Corona-Fällen startete die Tiroler Gesundheitsbehörde am Mittwoch vorsorglich gleich zwei öffentliche Aufruf. Diese richten sich an Fahrgäste eines Regionalbusses im Bezirk Landeck und Besucher des Lokals LaCopa-LaCabana in der Innsbrucker Altstadt.