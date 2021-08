Glücklich, wer noch durchblickt

Eigentlich sollten die Sommermonate - abgesehen vom Urlaub machen - aus aktuellem Anlass tunlichst auch dazu genutzt werden, Klarheit zu schaffen. Klarheit darüber, was auf uns zukommt, wenn wir beim Impfen jetzt nicht Vollgas geben. Klarheit auch, was es mit der dritten Impfung auf sich hat. Denn mit Stand Dienstagmittag waren in Tirol 448.000 Menschen erst- und 371.000 zweitgeimpft. Einwohner hat Tirol in Summe 760.000. Anders ausgedrückt: 41% der Tiroler Bevölkerung haben noch nicht einmal die Erstimpfung und mehr als die Hälfte (51%) wartet (oder auch nicht mehr) auf die zweite Impfung. Dennoch wird ständig von der Dringlichkeit der Drittimpfung bereits im Herbst gesprochen. Und der Herbst, der kann in Tirol bekanntlich recht rasch Einzug halten.