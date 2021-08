Pkw-Lenkerin in Tirol bei Auffahrunfall verletzt

Beifahrerin blieb unverletzt

Trotz eingeleiteter Vollbremsung donnerte der Mann in das Heck des Fahrzeugs. Dieses wurde dadurch zur Betonleitwand gedrückt und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die Frau wurde durch den Unfall erheblich verletzt, ihre 14-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. „Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr am Pannenstreifen vorbeigeleitet. Es kam in beide Richtungen zu umfangreichen Stauungen“, erklärt die Exekutive.