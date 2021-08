Spontanes Impfen geht jetzt auf Gemeinde-„Tournee“

Ganz stark aufs Impfen ohne Termin setzt derzeit die Bundeshauptstadt: So öffnet die größte Impfstraße Österreichs, das Austria Center Vienna, eine Woche lang ihre Pforten für alle. Zusätzlich sind die Wiener Linien mit zwei Impfbussen unterwegs, auch von einem Boot aus wurden Besucher der Donauinsel bereits zum Erststich geladen. Ähnliche Aktionen in Niederösterreich brachten geteilte Ergebnisse: Während man in St. Pölten „ganz gut dabei war“, wurden in Wiener Neustadt zuletzt magere fünf Prozent der bereitgestellten Dosen verimpft. Wie berichtet, will etwa die Kurstadt Baden hier nun besser abschneiden.