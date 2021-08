Urlaubsfrust: Wartezeiten, verweigerte Boardings

In vielen Ländern keine kostenlosen Tests

Zudem sollten sie sich darauf einstellen, dass sie für die Tests im Ausland zahlen müssen (siehe auch Video oben). Denn anders als in Österreich und Deutschland bieten viele beliebte Reiseländer keine kostenlosen Tests an. Unter Umständen können diese über 100 Euro kosten. Selbst gekaufte Antigen-Schnelltests aus der Apotheke werden häufig nicht anerkannt. Passagiere sollten daher die Informationen der Airline kennen und prüfen, ob bzw. welche Corona-Tests (PCR/Antigen) sie vorab machen müssen.