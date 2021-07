PCR-Test: Bei Verweigerung drohen saftige Strafen

EU-Rat empfiehlt Tests ab zwölf Jahren

Wer keinen PCR-Test vorlegen kann, soll diesen am Flughafen nachholen. Dafür soll es kostenlose Testangebote geben. In Quarantäne muss man erst bei einem positiven Ergebnis. Ab welchem Alter Kinder getestet werden müssen, ist noch offen. Generell gilt in Österreich eine Testpflicht ab zwölf Jahren und auch der EU-Rat hat Tests ab diesem Alter empfohlen. Gut möglich, dass das beibehalten wird. In Wien brauchen Kinder ab sechs einen Eintrittstest, mit Ausnahmen für die Hauptstadt in Bezug auf Rückreisen ist derzeit allerdings nicht zu rechnen.