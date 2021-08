Täglich neue Regeln für Tests, Impfungen, Grenzen

Unterschiedlich steigende Corona-Zahlen

Denn mit den unterschiedlich steigenden Corona-Zahlen ändern sich auch die Vorgaben bei der Einreise in einzelne Länder sowie deren Regeln, was Masken, Aufenthalte in Innenräumen und Co. betrifft. So gilt etwa mancherorts in Spanien wieder eine nächtliche Ausgangssperre, bei der Einreise nach Deutschland braucht es nun wieder einen 3-G-Nachweis, und Malta ist extrem streng: Hier setzt man voll auf die Impfung.