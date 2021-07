Haaland und Co. gewinnen den Test gegen FC Bologna

Beim heutigen Testspiel von Borussia Dortmund gegen den FC Bologna in der Cashpoint Arena in Altach ließen Erling Haaland und Co. ihre Klasse aufblitzen. So wie das Wetter, das mit einem heftigen Gewitter einen krachenden Rahmen für das Fußball-Highlight vieler BVB-Fans im Ländle schuf. ÖFB-Teamspieler Marco Arnautovic war als heiß erwarteter Transfer-Coup seitens der Italiener (noch) nicht mit von der Partie.